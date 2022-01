Monkey chants towards Kean from Napoli fans!! pic.twitter.com/79X4kjyql3 — BI_1897 (@BI_1897) January 6, 2022

Ululati razzisti, proveniente dal settore ospiti e indirizzati all'attaccante della, Moise. Questo è quanto viene riportato da più fonti, dopo la fine del match della Vecchia Signora, contro il Napoli. Ne parlano in Francia, dove il quotidiano sportivo L'Equipe dedica un articolo alla vicenda, sottolineando come un telecronista di un'emittente transalpina abbia commentato, in diretta: "Stiamo ascoltando cose che non vorremmo sentire", riferendosi agli ululati.Inoltre, sui social è spuntato il video, condiviso da un tifoso juventino, dove gli ululati razzisti sembrano sentirsi piuttosto chiaramente.