Intervistato dall’emittente radiofonica Radio Marte, Massimo Carrera, ex difensore della Juventus, ha parlato dei bianconeri e dell’incontro di sabato all’Allianz Stadium contro il Napoli: “La Juve a rischiato pochissimo a Parma. Per solidità e forza è sembrata a tratti la squadra di Allegri, quella a cui è difficile segnare. CI vorrà un poi di tempo prima di vedere il gioco di Sarri ma ci sono giocatori talmente importanti che aiuteranno questa nuova fase.” Sul match di sabato sera: “Il Napoli ha dalla sua la continuità tecnica e tattica del progetto mentre la Juve è in una fase nuova. Credo quindi che il gap tra bianconeri e azzurri si sia accorciato. Sabato sera vedremo una grande partita.”