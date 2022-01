14









Sempre più surreale la situazione che riguarda Juve-Napoli. La squadra azzurra è piena di casi Covid e lo spettro del rinvio incombe come accadde il 4 ottobre 2020. Stavolta, però, si è creata una grottesca situazione di disaccordo tra le due ASL cittadine: se, secondo quanto riporta Kiss Kiss, l'ASL Napoli 1 Centro sarebbe a lavoro per bloccare la trasferta degli azzurri, il direttore dell'ASL Napoli 2 in un'intervista a Tuttosport ha dichiarato che non ci sarebbero invece i presupposti per il rinvio. "​Al momento non ci sono i presupposti per il rinvio di Juve-Napoli. Molti contagiati non sono entrati in contatto con il gruppo squadra", ha dichiarato il direttore dell'ASL Napoli 2 Antonio D'Amore. L'altra ASL, invece, starebbe aspettando l'esito dell'ultimo giro di tamponi del club partenopeo, ma avrebbe già fatto partire l'iter per bloccare la partenza.