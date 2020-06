Al Corriere dello Sport, parla Fabio Cannavaro.



TIFO - "Per chi tifo? Non ho più l’età per tifare, però è chiaro che se c’è la squadra della mia città in campo e ha come allenatore Gattuso allora non posso che aver piacere che a vincere siano loro. Penso che Rino meriti la soddisfazione di godersi un trofeo. Siamo amici e posso immaginare quanto stia soffrendo: il dolore lo lacera ma ha forte e ha carattere, l’ha sempre dimostrato sia da calciatore che da allenatore".



PRONOSTICO - "C’è un 50% di probabilità a testa, non sono diplomatico, lo penso davvero. Le finali non hanno mai favorite, possono essere determinate da piccoli dettagli. Diciamo che rispetto al Napoli la Juventus ha l’obbligo di fare la partita e anche di vincere".