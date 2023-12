"Venerdì il Napoli rischia tanto allo Stadium perché ha perso il gioco che incantava tutti. Juve-Napoli è sempre una gara particolare. In questi ultimi anni i bianconeri sono stati sconfitti più volte, quindi vorranno rifarsi", le parole di Fabio Cannavaro alla Stampa."Sentirà un po’ di sfottò (ride, ndr). Scherzi a parte: la rivalità c’è sempre stata ed è giusto così, ma l’importante è che tutto resti confinato nella civiltà e nel confronto sul campo"."Sono stati bravi a credere nei giovani e penso che potrà giocarsela fino in fondo: l’Inter è la squadra più attrezzata e l’ha dimostrato anche domenica a Napoli, ma la Juve è quella che sta facendo meglio restando aggrappata alla vetta e non mollando mai"."Non fare le coppe. Sembra un paradosso, perché giocare in Europa ti fa crescere, però preparare le partite una a settimana è un grande vantaggio"."Il ritmo. Quando sono alti, la Juve fatica molto. Questo, però, mi sembra l’unico modo per riuscire a tirare fuori i bianconeri e riuscire a colpirli"."Allegri ha scelto questa strategia e i risultati lo premiano: evidentemente si sentono più comodi nel giocare sotto la linea della palla. Così gli spazi da coprire sono inferiori e con un valido sistema di protezione non entra nessuno in area"."Credo di sì: più ci provano ad assalirti e più ti carichi e ti esalti. Però mi piaceva anche quando avevi tanto spazio da coprire, come nella Juve di Capello o nell’Italia di Lippi. L’importante è fermare gli attaccanti"."Ma è sempre stato così: qualcuno si fa ingannare dalle sirene, però i successi si ottengono grazie alle difese solide. Anche il Manchester City di Guardiola, che può contare sui migliori attaccanti al mondo".