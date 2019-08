Campo perfetto all'Allianz Stadium per il big match di questa sera tra Juve e Napoli. Come riporta Sky Sport, il manto erboso è praticamente perfetto e prima del calcio d'inizio è stato innaffiato tutto il campo e in particolar modo le corsie esterne. Chissà se sia un'indicazione dello staff tecnico di Maurizio Sarri, perfezionista e attento a tutti i dettagli.