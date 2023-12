Lapresenta un centrocampo rinnovato rispetto alle ultime partite, in vista dello scontro con il Napoli. Un gradito ritorno è quello di Manuel Locatelli, che, dopo aver recuperato completamente dalla frattura della costola, si posiziona nuovamente nel cuore della squadra. Accanto a lui, nelle posizioni di mezzali, troviamo Rabiot sulla sinistra e McKennie sulla destra, delineando una formazione inedita rispetto agli incontri precedenti.La presenza di Locatelli aggiunge un elemento chiave alla fase di costruzione del gioco e di interdizione, mentre Rabiot e McKennie portano la loro versatilità e dinamismo per rafforzare il centrocampo juventino in questa sfida cruciale contro il Napoli.