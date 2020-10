8









Sembrerebbe un'autostrada verso il 3-0 a tavolino con punto di penalizzazione per il Napoli, ma a frenare il Giudice Sportivo Mastrandrea è il contesto. Come racconta Tuttosport, il Napoli ha presentato un dettagliato memoriale difensivo la cui carta fondamentale è l'email della ASL2 del capoluogo campano: in questa, viene mostrato l'esplicito divieto alla squadra di partire per Torino. A questo punto, il giudice dovrebbe concedere il "legittimo impedimento"e procedere con il rinvio della partita.



PROTOCOLLO GOVERNO-FIGC - De Luca l'ha definito "un accordo tra privati senza valore". In realtà, il protocollo FIGC, controfirmato dal Governo, un valore ce l'ha. Eccome. Pure per la sentenza definitiva del Giudice Sportivo: è il nodo cruciale di tutta la questione. "Può una Asl intervenire contro il protocollo? La risposta è nelle mani del giudice Mastrandrea e, probabilmente, non solo: non è da escludere finisca al Tar", per TS.



LA DIFESA NAPOLI - Intanto, la difesa del club azzurro non si sposta e alza la voce in vista della sentenza: la società è convinta di essere nella legalità e non è intenzionata "ad accettare nessuna sanzione, neppure quella che si potrebbe definire minore", come confermato dall'avvocato Mattia Grassani.