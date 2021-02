1









Quando si rigioca Juve-Napoli? La vittoria dei bianconeri per 3-0 a tavolino è stata poi annullata dopo il ricorso del club di De Laurentiis, ma ancora non è stata trovata una data per il recupero della partita. Secondo quanto riporta Tuttosport, in caso di eliminazione della squadra i Gattuso dall'Europa League, la gara, in programma per la terza giornata di campionato, potrebbe essere recuperata il 17 marzo a Torino.