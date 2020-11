Bisogna ancora aspettare per capire come finirà la situazione legata a Juventus-Napoli del 4 ottobre, gara vinta a tavolino dai bianconeri per la mancata presenza della squadra di Gattuso. De Laurentiis ha fatto ricorso e il giudice Sandulli si è preso del tempo per valutare il tutto, nella giornata di domani arriverà probabilmente il verdetto finale. In caso di recupero della partita e quindi di ricorso accolto, la gara verrà giocata mercoledì 13 gennaio secondo quanto riporta Tuttosport.