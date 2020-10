Dagli studi di Porta a Porta Flavio Briatore dice la sua sul rinvio di Juventus-Napoli: "Se una Asl blocca una partita di calcio è un gran casino. Se ogni Asl blocca una partita allora blocchiamo il campionato." Questa è in effetti una delle principali paure di chi guarda dall'esterno la vicenda legata alla non partita di domenica sera. Se esiste un protocollo, approvato anche da un organo ministeriale come il Cts, che prevede di poter disputare una partita, s'innesca un meccanismo problematico se un organo dipendente da una regione si mette in mezzo e impedisce lo svolgimento del match.