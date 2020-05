La Juventus avanza a testa bassa per Arek Milik. A riportarlo è il Corriere dello Sport, secondo il quale i bianconeri vorrebbero inserire qualche contropartita per l'attaccante polacco (da Romero a Mandragora), ma il Napoli non si smuove dalla richiesta di 40 milioni cash senza giocatori nell'affare. Tra i due club è nato un vero e proprio braccio di ferro, con De Laurentiis che ha fatto la sua richiesta nonostante la scadenza del contratto di Milik sia tra un solo anno, ma Paratici non molla la presa. E non lo farà nemmeno in futuro.