Claudio Pasqualin, avvocato ed ex procuratore di giocatori del calibro di Baggio e Del Piero, ha parlato a TuttoNapoli della sentenza del Giudice Sportivo che ha decretato il 3-0 a tavolino per la Juventus e un punto di penalizzazione in classifica per il Napoli: "Trovo che sia ineccepibile perché il verdetto è assolutamente in linea con i principi dell'ordinamento sportivo. Potremmo risalire alla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici. Ora è inevitabile che ci siano delle altre puntate. Come in ogni Paese c'è la prevalenza delle forze statali rispetto a quelle sportive e per questo il Napoli potrà fare e farà quello che gli compete. Ma devo dire che questo provvedimento del Giudice Sportivo è sicuramente opportuno. Facendo parte dell'ordinamento sportivo, ci sono delle regole da rispettare e, come si evince dal comunicato, il Napoli non l'ha fatto pienamente".