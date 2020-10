L'avvocato Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha parlato ancora di Juve-Napoli: "Se i bianconeri non si costituiranno parte sarebbe come rinunciare a ogni difesa. Se è vero che mercoledì il Giudice Sportivo deciderà, chiaramente oggi è il momento decisivo. Se la Juve ha qualcosa da dire, deve farlo adesso. Farlo dopo significherebbe rinunciare a un grado di giustizia sportiva. Una volta riconosciuta la forza maggiore, in secondo grado è difficile ribaltarla. Oggi è il giorno decisivo. Il motivo? Se la Juventus non si costituisce davanti al Giudice Sportivo, dovrebbe rinunciare a proporre ricorso altrove. Dopo il secondo grado c'è il Collegio del CONI, poi TAR e Consiglio di Stato. A mio avviso sarà decisivo però questo grado di giudizio".