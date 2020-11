L'avvocato napoletano Eduardo Chiacchio, esperto di diritto sportivo, ha dato una previsione a Radio Marte sull'esito del dibattimento sul ricorso del Napoli riguardo al 3-0 a tavolino per la Juventus (e penalità in classifica per i partenopei), oggi dibattuta presso il Tribunale d'appello dela Figc: "Pur dovendo valutare tutto dall’esterno, posso dire che ci sono alcune condizioni migliori per cui il ricorso possa essere accolto. La controparte non si è costituita e risulta assente e l’Asl di Napoli è stata l’unica in Italia a rilasciare un documento di importanza fondamentale. L’imposizione delle Asl sulle nazionali inoltre può essere presa in considerazione, così come ogni altro elemento, quindi mi auguro che il ricorso venga accolto.".