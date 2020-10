Arrivano nuove dichiarazioni del noto giornalista di fede partenopea Raffaele Auriemma, riportate da Areanapoli.it: "Stavamo meglio. Quando rigiocheremo, però, perché vedrete che si rigiocherà, la Juventus si sarà ormai riorganizzata. Gerardo Mastrandrea, di fatto, ha firmato una sentenza nella quale attesta che un ordine dell'ASL non vale come causa di forza maggiore, se non riesci ad andare a giocare una partita".

ILLAZIONI - "Alcuni colleghi dicono che ASL e Napoli siano stati conniventi nel realizzare la situazione che si è venuta a creare, ma queste sono delle assurdità. Passare per i 'furbetti' della situazione non va bene, perché non è così, non è ciò che è successo. Io sono indignato con chi parla di possibili favori, anche perché nella nostra regione ci sono delle eccellenze che altri si sognano. Se il Napoli avesse giocato e Cristiano Ronaldo si fosse riscoperto positivo, inoltre, cosa avrebbero detto, che era stato il Napoli a contagiarlo?".