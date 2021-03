1









Durissimo, il commento del direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti, sulla questione Juve-Napoli. La gara è stata nuovamente posticipata il giorno 7 aprile dopo essere stata registrata per il 17 marzo. "La decisione può apparire banale, in realtà è scandalosa - sostiene Agresti -. Il nuovo posticipo lascia la classifica zoppa, per di più nelle posizioni di vertice, e questo condiziona il percorso non solo di Juve e Napoli ma anche di tutte le loro concorrenti, che ovviamente fanno la corsa su bianconeri e azzurri per centrare i rispettivi obiettivi. Continuando a spostare in avanti la partita, Juve e Napoli hanno maggiori possibilità di sapere cosa devono chiedere al confronto diretto: servono assolutamente tre punti oppure può bastare un pareggio? E le altre - Inter, Milan, Roma, Atalanta, Lazio - hanno sempre l’incognita di non conoscere quale sia la reale classifica delle squadre di Pirlo e Gattuso".