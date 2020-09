6









Juventus-Napoli forse non si giocherà. Dopo il caso Genoa con il focolaio di coronavirus che ha coinvolto 14 tesserati del club, ora parte della Serie A è a rischio stop. Quasi sicuramente Torino-Genoa non verrà disputata e anche la gara tra l'ultimo avversario dei rossoblu (il Napoli, appunto) e la Juventus è in bilico. Oggi, spiega il Corriere dello Sport, ci sarà una riunione straordinaria del consiglio di Lega e verrà presa una decisione su Genoa-Torino, in programma sabato alle 18: l’orientamento è andare avanti con il calendario stabilito, anche per non creare un precedente, che qualcuno possa sfruttare in futuro, invocando cancellazioni di gare quando viene comodo. La normativa italiana in merito non esiste e perciò si naviga a vista, con Napoli e Juve comunque preoccupate.



LA SITUAZIONE - Sono ore di grande apprensione, si vive con il timore che sia emersa la prima vera falla del protocollo anti-Covid, che quanto accaduto al Genoa possa avere risvolti importanti anche in casa Napoli, dove si teme che il contagio di coronavirus possa essersi allargato, mettendo a rischio i giocatori e i prossimi impegni.



PRECAUZIONI - A Napoli sono già stati sottoposti al primo giro di tamponi settimanale, che dovrà essere replicato venerdì, a 48 ore dalla partita con la Juve, e a 5 giorni (incubazione) dalla gara con il Genoa. Sulla base di quelli che saranno i riscontri, si capirà il rischio e si avranno più certezze sul possibile rinvio. Le prime risposte arriveranno nella tarda mattinata di oggi e saranno parzialmente indicative. Ieri, si legge, lo staff tecnico ha preferito evitare di correre qualsiasi rischio, facendo svolgere al gruppo di calciatori allenamenti differenti. Qualche precauzione - si legge su Tuttosport - "è stata adottata da Gattuso: niente proiezione della partita con il Genoa e di quella della Juventus, proprio per evitare l’assembramento in sala-video; una seduta in palestra con distanziamento ragionevole e poi un allenamento prossimo alla normalità, almeno quello, per attingere energia con affrontare la Vecchia Signora, ma senza alimentare la paura". Qualche ansia in più verso la Juve, non solo legata alla partita, con il livello di attenzione ben più alto: ai primi due tamponi già citati, ne seguirà un terzo, sabato mattina, fatto per poter ricevere i risultati nel tardo pomeriggio e poi partire in serata per Torino. Sempre che la Lega non decida di fermare tutto...