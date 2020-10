Juventus-Napoli non si è giocata e tra le polemiche emergono anche le prime decisioni: vittoria 3-0 per i bianconeri, visto che gli azzurri non si sono presentati a Torino. E così, come da regolamento, passati i primi 45' di gara, l'arbitro Doveri ha assegnato la vittoria. Ma non basta. In teoria, da regolamento, il Napoli dovrebbe avere la sconfitta per 3-0 a tavolino e anche un punto di penalizzazione per il mancato svolgimento della partita contro la Juventus in virtù dell'articolo 10 comma 4: