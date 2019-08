Maurizio Sarri non è riuscito a convincere i medici della Juventus a dargli l'ok per mandarlo in panchina nel match di questa sera contro il Napoli. "Anche Sarri si arrende", scrive Il Corriere dello Sport che conferma quanto emerso nelle ultime ore ovvero che l'allenatore della Juve seguirà la partita dallo stadio. Anche in questo caso c'è bisogno dell'ok definitivo dei medici che però dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Sarri sarà allo Stadium e guarderà la partita da uno Sky Box restando in contatto continuo con il suo staff.