In previsione dell’attesissimo Juve-Napoli di sabato sera, cominciano a filtrare le prime indiscrezioni sulla formazione che ha in mente Carlo Ancelotti. Come riporta Tuttosport, il tecnico degli azzurri potrebbe concede un turno di riposo a Di Lorenzo, terzino destro impiegato nella vincente trasferta di Firenze. Al suo posto si candida per una maglia da titolare Elsed Hysaj. C'è pero una seconda opzione al vaglio del tecnico dei partenopei che prevedere la difesa a tre con Maksimovic schierato accanto ai titolari Manolas e Koulibaly. Nello scorso campionato questa soluzione, seppur con diversi interpreti (Manolas era alla Roma), è stata adottata ben nove volte.