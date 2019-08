A poco più di ventiquattro ore da Juventus-Napoli, Carlo Ancelotti sta studiando alcune mosse per sorprendere la compagine bianconera nella sfida dell’Allianz Stadium. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore emiliano sta pensando all’impiego di Maksimovic come terzino destro in quella che sarebbe una difesa a "tre e mezzo". A centrocampo invece potrebbe trovare un posto da titolare Elmas che nei venti minuti disputati a Firenze ha saputo dare nuovo slancio alla manovra dei campani cambiando il volto tattico della squadra. Con il macedone in campo il Napoli potrebbe proporre da subito una mediana a tre.