Massimilianopunta sui "suoi". Per la super sfida di domani sera contro il, salvo problemi dell'ultimo minuto il tecnico livornese potrà tornare a fare affidamento dal primo minuto su due giocatori di cui non farebbe mai a meno, ovveroe Manuel, entrambi subentrati solo nel finale di Monza-Juve ma ormai pronti alla titolarità dopo i rispettivi stop. Il brasiliano non gioca un match dall'inizio dal derby del 7 ottobre scorso: la difesa non è mai stata in affanno senza di lui, ma ora che è di nuovo a disposizione difficilmente Allegri ne farà a meno, in una partita tanto delicata. Anzi, per lui si potrebbe anche valutare un'ipotesi "eccezionale": quella di sfruttarne la duttilità per schierarlo come play qualora Locatelli non dovesse farcela, evitando di mettere eccessiva pressione su Hans- In realtà le sensazioni sono positive anche per il classe 1998: il dolore alla costola è molto diminuito e tutto fa pensare che allo Stadium possa riprendersi la scena. Del resto il suo contributo in fase di interdizione è preziosissimo, ultimo baluardo a protezione della difesa bianconera: l'azzurro, come riflette La Gazzetta dello Sport, è veloce nelle letture, si fa trovare sempre al posto giusto ed è rapido nel fare i cambi di gioco, cosa che potrebbe mettere in difficoltà il Napoli; contro il centrocampo azzurro, che è sia fisico che tecnico, uno con le sue caratteristiche è fondamentale tanto nel difendere quanto nel far ripartire l'azione della, motivo per cui Allegri tiene le dita incrociate.