Max Allegri è il Coach of the Month di Novembre per la @SerieA pic.twitter.com/7v4PwFofI3 — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2023

Il clima festoso all'Allianz Stadium si intensifica prima della partita tra Juventus e Napoli, con l'allenatore Massimilianoprotagonista di un momento speciale. Maurizio, l'amministratore delegato bianconero, gli ha consegnato il meritato trofeo come miglior allenatore del mese di novembre in Serie A.Un riconoscimento che sottolinea il successo e l'impatto di Allegri nel guidare la squadra durante quel periodo. La cerimonia di premiazione, svolta in campo, ha suscitato applausi e acclamazioni dai tifosi, consolidando il rapporto di fiducia tra l'allenatore e tutto l'ambiente bianconero.