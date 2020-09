Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis parla dal Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, in occasione dello 'Small talk' di Wall Street Italia e commenta il calendario della Serie A 2020/21: "La Juve alla terza giornata? Anche loro dovranno affrontare noi - sono le parole riportate da Tuttonapoli.net - altrimenti ne parliamo sempre come un mostro sacro (applausi dei tifosi presenti, ndr). L'abbiamo battuta varie volte, anche in finale e diverse coppe sono andate a noi (indicando la Coppa Italia alle spalle, ndr). Sarà un bell'inizio di campionato".