La sentenza è chiara: 3-0 confermato, così come il punto di penalizzazione. Juve-Napoli si è conclusa così, in attesa di nuove reazioni e azioni da parte del club azzurro. Il ricorso alla Corte d'Appello FIGC è andato vano, con la Corte intervenuta duramente contro De Laurentiis parlando di "alibi precostituito". E ora? Come scrive calciomercato.com, "il club di De Laurentiis però non ha assolutamente intenzione di arrendersi qui. Il prossimo step sarà fare ricorso al Coni: il Napoli si sente parte lesa in questa situazione e ritiene di non essere trattato ugualmente rispetto alle altre società, con le altre Asl che invece non hanno consentito la partenza dei calciatori con le rispettive Nazionali in questa sosta corrente. Farà forza anche su questo punto l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Ci vorrà circa un mese e mezzo, ma l'obiettivo è chiaramente quello di far valere le proprie ragioni con il Napoli che vuole scendere in campo e chiudere il discorso tribunali. Altrimenti, l'ultimo step sarà il ricorso al Tar".