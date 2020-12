La cornice Firenze, splendido capoluogo toscano. L’hotel il raffinatissimo Four Seasons in Borgo Pinti, teatro dell’incontro tra i due presidenti Andrea Agnelli e Aurelio De Laurentiis. Il meeting è avvenuto ieri, dopo che i due non si vedevano, di persona, da quando il Collegio di Garanzia del Coni aveva decretato che Juventus-Napoli si giocherà, togliendo la vittoria a tavolino in favore dei bianconeri e cancellando il punto di penalizzazione alla squadra di Gattuso. No, i due presidenti hanno approcciato un dialogo costruttivo: sul tavolo argomenti di mercato e, assieme alla commissione istituita dalla Lega, la valutazione dell’accordo da oltre 1 miliardo di euro con Cvc Capital Partners per il futuro dei diritti televisivi. Ma soprattutto, spazio anche alla possibile data per il recupero del big match



LA DATA - Come riporta il Corriere dello Sport, sta prendendo sempre più piede un’ipotesi tra le parti, ovvero quella di far giocare Juve-Napoli il 14 febbraio. Il Torino gioca sabato 13 in casa contro il Genoa, è verosimile pensare che la data utile possa essere la domenica, facendo slittare in avanti Napoli-Juve (in programma il 13 febbraio 2021), a seconda dei cammini europei di entrambe le squadre. Un incontro interlocutorio quello tra Agnelli e De Laurentiis con tanti temi all’ordine del giorno, ma Juve-Napoli, per i due, rappresenta un argomento di stretta importanza.