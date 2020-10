Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Cr soffermandosi sulla decisione del Giudice Sportivo su Juventus-Napoli: “Lorenzo è arrabbiato per due motivi: il primo perché avrebbe saltato la gara nel caso in cui si fosse giocato. Il secondo perché la sconfitta a tavolino è una sentenza ingiusta. Dal mio punto di vista, dico che il Napoli non poteva ignorare l’intervento dell’Asl. Speriamo che più avanti la sentenza possa mutare”.