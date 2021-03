Juve-Napoli si giocherà dunque il 7 aprile. La partita dello scorso 4 ottobre, prima assegnata a tavolino e poi da giocare, si disputerà tra quasi un mese, proprio come da volere di entrambe le società - l'ha sottolineato il comunicato ufficiale della Lega Calcio. Eppure, la vittoria sembra tutta di De Laurentiis: come ricordato da Il Mattino qualche giorno fa, il numero uno degli azzurri desiderava rimandare questa gara da tempo. Il motivo? Avrebbe voluto aspettare il risultato di Champions League della Juve, per poter utilizzare qualche data più in là nel calendario per non intasare quello della sua squadra, in un periodo molto delicato alla luce dei tanti risultati altalenanti.