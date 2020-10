Juventus-Napoli potrebbe non disputarsi domani sera. Questo dopo che l'Asl del capoluogo campano ha impedito alla squadra di mister Gattuso di prendere l'aereo per Torino. Potrebbe innescarsi un braccio di ferro tra la Regione Campania e il club partenopeo, che ha fatto registrare solo tre positività, di cui due giocatori (Zielinski ed Elmas). Ma cosa succede al Napoli se domani non dovesse presentarsi - come sembra probabile - all'Allianz Stadium?

LE NORME - Il regolamento diramato ieri dalla Lega Serie A parla chiaro: se non ci sono state almeno dieci positività nell'arco di una settimana, e la squadra ha ha disposizione almeno 13 giocatori portiere compreso, non ci sono gli estremi per il rinvio. Quindi si dovrebbe giocare domani, e il Napoli rischierebbe la sconfitta per 3-0 a tavolino. Ma attenzione: questo regolamento della Lega è valido "salvo provvedimenti delle autorità statali o locali". Quindi, se è un organo regionale come la Asl ad aver vietato al Napoli di partire, non dovrebbero esserci rischi per la società campana.