Juventus-Napoli, dove eravamo rimasti? Non alla lotta scudetto, i partenopei non sono mai stati una minaccia l’anno scorso a causa delle diatribe interne e del passaggio di consegne Ancelotti-Gattuso. Cosa che non si può dire per quest’anno, dopo un mercato che ha rinforzato significativamente l’organico di Gattuso. Eravamo rimasti alla finale di Coppa Italia del 17 giugno 2020, vinta 4-2 ai rigori dai partenopei. Domenica sera ci sarà il primo atto del riscatto, arbitrato da Doveri, che fu designato anche per la finale della coppa. E la scelta, al tempo, fu ampiamente criticata dalla tifoseria azzurra.



FU POLEMICA, MA ORA… - Il 17 giugno condusse una partita impeccabile, senza episodi degni da moviola o errori da ricordare, ma i tifosi del Napoli lo condannarono ancor prima dell’inizio della partita. Il motivo fu il bilancio positivo per la Juventus quando ad arbitrare era Doveri (12 vittorie, 1 pari 1 una sconfitta), bersagliato per diverse scelte arbitrali che in qualche circostanza propesero dalla parte della Juve. Ai tempi fu aspra polemica, ma ora non vola una mosca. Nessun commento sui social o altrove, ai tifosi del Napoli adesso sta bene.