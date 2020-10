Quando arriva la sentenza del Giudice Sportivo su Juve-Napoli? A riportarlo è Repubblica: "Bisognerà attendere tra le 16 e le 17 di oggi per poter leggere la sentenza del Giudice sportivo. Verdetto che inciderà sul prosieguo della stagione sotto diversi aspetti. In caso di vittoria a tavolino della Juventus, il Napoli percorrerà tutte le strade possibili per difendere la propria posizione, arrivando come preannunciato fino alla giustizia ordinaria. In caso di ripetizione della partita il ricorso potrebbe essere la carta giocata dalla Juventus".