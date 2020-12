Oggi pomeriggio alle ore 14. Ecco quando è prevista la sentenza del Collegio di Garanzia del Coni sul ricorso presentato dal Napoli sul 3-0 a tavolino e susseguente -1 di penalizzazione in classifica, inflitto alla squadra partenopea perché non si è presentata a Torino per la sfida all'Allianz Stadium, da disputare lo scorso 4 ottobre. Un caso che ha già visto due gradi di giudizio, che hanno dato ragione alla Juventus e accusato il Napoli di aver ricercato un "alibi precostituito" per non giocare la gara.