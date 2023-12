Sono 39, in totale, iin campionato dellacon Daniele, che venerdì sera dirigerà il big match contro il. Il bilancio per i bianconeri parla di 21 vittorie, 11 pareggi e 7 sconfitte, con 53 gol segnati e 33 subiti. 46, invece, le occasioni in cui il fischietto della Sezione AIA di Schio ha incontrato gli azzurri, che con lui hanno collezionato 16 successi, 15 "segni X" e altrettanti ko. Orsato, peraltro, ha già diretto per otto volte la sfida tra le due squadre, con 4 vittorie per la Juve (3 su 3 all'Allianz Stadium), due pareggi e due trionfi del Napoli; mai, però, ha assegnato un rigore a una delle due.