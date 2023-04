DaCi sono 76 precedenti in campionato tra Juventus e Napoli. Il totale è favorevole alla Signora, che ha vinto 47 volte, pareggiato 21 e perso 8. A Torino il confronto si è articolato in 4 stadi dalla costruzione del Comunale in poi. Ecco 4 momenti nei diversi impianti, partendo dal luogo che ha visto disputarsi più incontri.IL COMUNALEMichael Laudrup circondato da una serie di giocatori del Napoli, sulla maglia dei quali spicca il triangolo tricolore. Siano nella gara del 1987-88 e la Juve batte 3-1 i campioni d'Italia in carica grazie ai gol di Cabrini (presente nella foto mentre osserva l'azione del danese), Rush e De Agostini.IL DELLE ALPIUn'azione di Vladimir Jugovic in Juventus-Napoli del 3 novembre 1996. Meno di mesi prima, il centrocampista serbo ha calciato il rigore che ha permesso ai bianconeri di alzare la Coppa dalle grandi orecchie. La sfida del Delle Alpi con i partenopei finisce 1-1: il gol di Zidane viene pareggiato da Aglietti.L'OLIMPICOSi cambia ancora stadio, si torna al Comunale riadattato e ribattezzato come Olimpico. David Trezeguet lotta in una gara durissima, risolta solo a 2 minuti dal termine da una rete di Iaquinta.L'ALLIANZ STADIUMQuello del 29 ottobre 2016 è uno degli Juventus-Napoli più incandescenti degli ultimi anni. Non per ragioni di classifica, visto che siamo ancora nel girone d'andata, ma perché a deciderlo con la rete del 2-1 è il grande ex Gonzalo Higuain. In difesa c'è da combattere per reggere l'urto dell'ottimo attacco azzurro, composto da Callejon, Insigne e Mertens, qui contrastato da Andrea Barzagli sotto lo sguardo di Leonardo Bonucci.