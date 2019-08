di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Szczesny 6 – Decisivo su Allan. La Juve segna ripartendo dall’angolo che ne scaturisce ma sul terzo gol forse poteva uscire.



De Sciglio 6 – Qualche buona accelerazione ma esce subito anche se lui avrebbe preferito aspettare (15’ Danilo 6.5 – Esordio da sogno: timbra il cartellino 26 secondi dopo il suo ingresso in campo. Patisce Zielinski nella ripresa.)



Bonucci 5.5 – Sbanda insieme al resto della difesa in quei 15 minuti in cui la Juve si gioca tutto.



De Ligt 4.5 – Ha responsabilità su almeno due dei tre gol presi della Juve. Peccato perché aveva fatto un’ora di altissimo livello. Rimandato.



Alex Sandro 6.5 – Sembra un altro giocatore rispetto alla scorsa stagione, spinge tanto e da quella parte il Napoli non passa mai.



Khedira 6.5 – Fino a quando sta in campo fa il suo. Spreca una rete e una per poco non se la inventa. Finisce la benzina dopo un’ora (60’ Emre Can 5 – Entra in campo malissimo. Ha responsabilità sul primo gol del Napoli e rallenta quasi sempre la manovra quando ha la palla.)



Panic 6 – Fa un’oretta di ottimo livello nella quale pressa alto e becca tutte le linee di passaggio, si spegne strada facendo e ne risente anche la Juve.

Matuidi 6 – L’unica diga a centrocampo. Palla al piede lascia quasi sempre a desiderare ma non è il suo forte.



Douglas Costa 7.5 – Il migliore in assoluto. Anche lui finisce presto la benzina ma due assist sono farina del suo sacco. A tratti è imprendibile, ha bisogno di continuità dentro la partita.



Higuain 7 – Primo tempo dominante, nei primi 45 minuti è nettamente il migliore. Oltre al gol capolavoro lavora tanto per la squadra e propizia diverse palle gol, si spegne alla distanza (75’ Dybala 5.5 – Non incide.)



Ronaldo 7 – Quando segna il 3-0 sembra una serata da sogno per lui e tutta la Juve. Mima il VAR, sorride, abbraccia tutti. Poi però il Napoli torna su, lui prova a svegliare la Signora che però è in bambola. Alla fine la risolve di Kou...libaly.



Martusciello 6.5: Come ha detto Higuain: 90 minuti sulle montagne russe. Tante cose buone ma pure mancanze su cui ci sarà da riflettere. Sarri sarà più scontento che contento.



NAPOLI: Meret 6; Di Lorenzo 6.5, Manolas 5, Koulibaly 4.5, Ghoulam 5 (46’ Mario Rui 6); Allan 5.5 (74’ Elmas 6), Fabian Ruiz 6.5; Callejon 6, Zielinski 6.5, Insigne 5 (46’ Lozano 7); Mertens 6.5.