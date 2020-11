Nonostante la conferma della Corte d'Appello, Juve-Napoli non è ancora finita. 3-0 a tavolino e punto di penalizzazione saranno ancora in discussione nel ricorso azzurro al Collegio di Garanzia dello Sport. Come riporta Tuttosport, due i nodi per il Napoli: "il primo è l’ammissibilità del ricorso, visto che lo statuto della Figc non consente di rivolgersi al Collegio per una sentenza che ha determinato la perdita di una partita; il secondo è il fatto che il Collegio è competente a valutare solo per la violazione di norme di diritto e/o per la omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia". Una sentenza che non arriverà prima di 45 giorni. Le prossime tappe? Se anche il Collegio non desse soddisfazione al Napoli, il passaggio successivo è il Tribunale Amministrativo del Lazio, che non può annullare la sentenza del giudice sportivo, ma può stabilire un risarcimento dell’eventuale danno. Qualora lo riconoscesse. E poi ancora il Consiglio di Stato.