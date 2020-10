Il Napoli non getta la spugna. La decisione del Giudice Sportivo di omologare la vittoria per 3-0 a tavolino in favore della Juventus è andata di traverso a club e De Laurentiis, che intendendo procedere quanto prima al ricorso in Appello. Come riporta Sky Sport, la tesi partenopea si baserà sullo scambio di documenti con l’Asl 2 di Napoli che raccomandava l’isolamento fiduciario, ma non solo. Perché per dimostrare che l’intenzione di partite alla volta di Torino c’era, la società campana presenterà anche un video di rifinitura pre-Juve e altra documentazione, come la prenotazione di test anti-Covid fissati per domenica 4 ottobre nel capoluogo piemontese.