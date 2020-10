Una decisione che sposta gli equilibri. Non solo perché il Napoli farà ricorso per impugnare la decisione, ma perché quella del Giudice Sportivo (vittoria per 3-0 a tavolino in favore della Juventus) cambia anche le gerarchie in classifica, alla luce del punto di penalità inferto al club partenopeo. Ecco come cambiano la graduatoria della Serie A:



Atalanta 9 punti

Milan 9

Juventus 7

Sassuolo 7

Inter 7

Hellas Verona 6

Benevento 6

Napoli 5 (1 punto di penalizzazione)

Lazio 4

Roma 4

Spezia 3

Genoa 3*

Bologna 3

Fiorentina 3

Sampdoria 3

Parma 3

Cagliari 1

Torino 0*

Udinese 0

Crotone 0



*una partita in meno