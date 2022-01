11. Questo il numero di tiri tentati dal Napoli nei primi 45 minuti di gara contro la Juve, che fanno di quella partenopea la seconda squadra in grado di effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro i bianconeri in un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio nell'agosto 2013. Gli azzurri, non a caso, hanno chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio per 1 a 0, grazie al gol segnato da Mertens al 23'. Lo riporta Paolo Opta su Twitter.