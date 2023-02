Nella sua serata anche tanta sfortuna, con una traversa e pochissimi centimetri di linea di porta a negargli un gol che avrebbe potuto rivelarsi decisivo. Federico, contro il, ha comunque offerto una prestazione positiva, dando segnali di una buona condizione nonostante la paura per un possibile problema fisico intorno al 30' del primo tempo. "Subito uomo assist con la sponda di testa per, poi la sfortuna ci mette lo zampino: tiro, traversa, riga e palo. Ammonito" scrive La Gazzetta dello Sport, che all'esterno dellaattribuisce un 6.5 in pagella. Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Fa l'ala e il terzino, coprendo una porzione enorme di campo, e riesce a trovare guizzi incisivi, come l'assist dell'1-0 e lo sfortunatissimo tiro con cui colpisce traversa e palo". Stesso voto da Il Corriere dello Sport: "Perfetto in occasione dell'1-0: taglio con i tempi giusti, appoggio di testa per Vlahovic e palla solo da spingere in rete. Record di sfortuna quando il suo bolide mancino colpisce traversa e palo pizzicando appena la linea di porta. E si sacrifica come un gregario per convivere con la coppia Di Maria-Vlahovic".Noi de ilBianconero.com gli abbiamo dato un 6.5: "Lo score dice: un assist e un quasi gol. Guardi la partita e pensi: forse una sua quadra tattica, ecco, alla fine l'ha trovata. Ma toglie equilibrio, inevitabilmente. Disturberà il sonno dicertamente".