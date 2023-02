Ci siamo. A 3.231 giorni dall'ultima volta latorna in campo per l', il secondo torneo continentale, che quest'anno assume ancora maggiore importanza in quanto possibile - e probabilmente unica, dopo la penalizzazione di 15 punti in classifica - "porta di accesso" alla prossima edizione della Champions. Ospite all'Allianz Stadium per il match di andata dei playoff ildi Antoine Kombouaré, arrivato a questa fase della competizione dopo aver conquistato il secondo posto nel girone G. Una partita da non sbagliare per i bianconeri di Massimiliano Allegri, in attesa del ritorno in programma giovedì prossimo in Francia. Fischio d'inizio alle 21.00.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Chiesa; Di Maria, Vlahovic. All. AllegriLafont; Corchia, Girotto, Castelletto, Traore; Sissoko, Moutoussamy; Blas, Mollet, Guessand; Mohamed. All. Kombouaré