Ci siamo. Dopo la precoce e bruciante eliminazione dalla Champions, oggi inizia il cammino dellain. Di fronte, nel match in programma alle 21.00 all'Allianz Stadium, ci sarà ildi Antoine Kombouaré, arrivato a questa fase della competizione dopo aver chiuso al secondo posto il girone G con tre sconfitte e altrettante vittorie. Una sfida da non sbagliare per i bianconeri di Massimiliano, che proprio grazie a questo torneo potrebbero avere la chance di qualificarsi alla prossima edizione della Champions, ora più lontana che mai a causa della penalizzazione di 15 punti in classifica. Da giocare, comunque, ci sono 180 minuti: la gara di andata in trasferta contro i francesi, dopo il primo step odierno, è in programma per giovedì 23 febbraio alle 18.45.- La partita sarà visibile in diretta su TV8, DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), oltre che in streaming su DAZN, Sky Go, NOW e tv8.it. Qui su ilBianconero.com live testuale con commenti in tempo reale e ampio pre e post partita insieme al nostro inviato a Torino.- Le possibili scelte dei due allenatori nella nostra gallery.