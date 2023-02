Come racconta il Corriere dello Sport, ha mischiato le carte alla vigilia, in effetti qualche dubbio di formazione sia in termini di uomini che di assetto tattico resta ancora da sciogliere. Ma sia che la Juve scenda in campo col tridente, sia che si torni a un più equilibrato 3-5-2, un punto fermo sembra proprio Vlahovic, il quale salvo sorprese batterà ancora la concorrenza di Kean. D’altronde le prime volte esaltano Dusan, al gol in debutto in bianconero e pure alla prima assoluta in Champions nella scorsa stagione: contro il Villarreal gli bastarono 33 secondi per trovare il gol, anche se inutile ai fini della qualificazione. L’aria nuova sa esaltarlo, Nantes avvisato.