Domani andrà in scena l'andata tra Juventus e Nantes, una partita sulla carta senza storia vista l'abissale differenza tra le due rose in termini di valore e numerici. Come riporta la gazzetta dello Sport, solo Angel Di Maria ha più presenze in campo internazionale dell'intera rosa del Nantes, 123 contro 120. Così come il numero dei trofei vinti dal Fideo (32) è maggiore di quelli alzati sommando tutti i giocatori francesi, ovvero 25.