Dal sito ufficialeUniti.Iniziamo così il percorso in Europa League.. Una splendida risposta da parte dei tifosi bianconeri, oltre che la dimostrazione della voglia di stare accanto alla squadra in ogni momento. Ora più che mai.La nostra casa è pronta ad aprire le sue porte per vivere insieme la prima tappa di un percorso nuovo, con la volontà, dichiarata anche nella conferenza stampa di vigilia da Mister Allegri e Gleison Bremer, di far sì che sia più lungo possibile e ci porti fino in fondo. E, per rendere gli obiettivi realtà, la spinta dei tifosi può fare la differenza.Fischio d'inizio alle 21:00, l'Allianz Stadium vi aspetta per respirare anche tutte le emozioni del pre-partita, perché lo spettacolo vive anche prima dell'avvio del match.Ci vediamo a casa!