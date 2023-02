Buon ingresso in campo per Filipnel match di ieri tra. "Allegri lo lascia fuori a sorpresa per dare spazio al tridente, ma quando entra mette tanta spinta e cross pericolosi (il migliore per la testa di Locatelli)", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un 6 in pagella come Tuttosport: "Corre e crossa, ma nessuno si presenta all'appuntamento". Pressochè dello stesso avviso Il Corriere dello Sport: "Non riesce a far cambiare marcia alla Juve".Sufficienza piena anche per noi de ilBianconero.com: "Ingresso buono, buonissimo: subito due palloni interessanti. E dà continuità".