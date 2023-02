Gleison, alla vigilia di Juventus-Nantes, parla del nuovo percorso in Europa League."Una partita importante, abbiamo parlato col mister e con la squadra, dobbiamo arrivare in fondo. Una partita alla volta e inizia domani""Ho giocato anche l'anno scorso nella difesa a 3, sono a disposizione del mister, se torniamo a 4 non sarà a 4. Abbiamo iniziato a 4 e ora siamo tornati a 3. Se torniamo a 4 non sarà un problema"."Positivo. Dopo difficoltà con Napoli e Monza, ma penso che ci siamo ritrovati. Fino alla fine della stagione devo continuare la mia crescita, ma sarà un anno importante il prossimo"."Siamo una bella squadra, un bel gruppo, sappiamo delle difficoltà che stiamo passando, però dobbiamo continuare così. Abbiamo fatto qualche partita non all'altezza, però ci siamo ritrovati abbiamo vinto però in campionato e dobbiamo continuare così"."Perché hai detto così? Ci hanno tolto 15 punti, non sappiamo se ce li daranno. Dobbiamo finire la stagione, il prossimo anno ricomincia da zero e le aspettative sono diverse"."Ci siamo ritrovati, ma non passa solo dalla difesa, ma anche dagli attaccanti quando chiudi le linee di passaggio, tutta la squadra sta facendo bene, tutta la squadra sta facendo bene e dobbiamo continuare così"."Tramite l'Europa League? Dobbiamo restare positivi, dare il massimo e vedere cosa facciamo. Ogni partita come una finale, vediamo da lì poi cosa succede"."Qualche problema in particolare? Non mi piace cercare alibi, ho fatto male ed è stato questo, due partite fatte male. Quando sono arrivato 5 anni fa, nessuno mi conosceva. L'anno scorso ho vinto il miglior difensore. Questa è la mia forza, resilienza e lavoro. Devo continuare così"."Con Allegri? L'anno scorso giocavamo a uomo al Toro, qui lavoriamo più di reparto, a zona. Su quest'aspetto sto lavorando e migliorando con il mister"."Abbiamo visto gli highlights, è una squadra ordinata, gioca bene, il calcio francese di solito è così. Dobbiamo stare bene, mettere bene la fase difensiva. E davanti abbiamo qualità per fare gol".