Tutti e tre, e pure appassionatamente. La Juventus riparte dale soprattutto, ma non perde di vista il futuro. Ossia? Ci aspettiamo, contro i francesi, una linea continua. Tratteggiata già con la Fiorentina, che proseguirà anche nel nuovo appuntamento europeo. Per capirci, dentro dal primo minuto siache, con Dusanprima punta.I tre sono partiti titolari con la, i tifosi li sognavano da mesi e anche lo stesso Allegri attendeva la prova definitiva di quanto potessero combinare insieme. Oh, per il momento pochino, un gol e pure di Rabiot. Ma il potenziale resta lì ed è ben visibile per tutti. Soprattutto per Chiesa e Vlahovic, ancora da oliare e da inserire nei meccanismi della. Saranno in grado però di farlo già a pochi giorni di distanza? Allegri spera che a furia di tentare, il prodotto finale si avvicinerà alla definizione. Serve pratica e continuità per essere perfetti, del resto.