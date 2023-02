Come racconta Gazzetta, in vista del, lapotrebbe riproporre il. Rientri sicuri di Cuadrado e Bonucci. Giovedì in Europa League il tecnico bianconero potrebbe dunque confermare Chiesa e Di Maria alle spalle di Vlahovic. L'esterno colombiano si candida per una maglia da titolare al posto di De Sciglio.La prova tridente contro la Fiorentina non è stata perfetta, ma va comunque tenuta in considerazione per il debutto stagionale in Europa League contro il Nantes. Dopo la retrocessione dalla Champions, per la Juve parte la missione riscatto.